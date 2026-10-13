Trabajador minero muere tras sufrir accidente en planta Nueva California de Illapel

13 oct. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador minero de 66 años falleció la mañana de este martes tras sufrir un accidente laboral al interior de la planta de procesamiento de minerales Nueva California, ubicada en el sector de Aucó, en la comuna de Illapel, región de Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 09:30 horas, mientras se realizaban labores asociadas a una máquina chancadora, utilizada para triturar material rocoso.

¿Cómo ocurrió el accidente laboral?

Según la información policial, por causas que se investigan, el trabajador habría perdido el equilibrio y caído al interior del sistema de chancado, donde fue alcanzado por el material rocoso que estaba siendo triturado.

De manera preliminar, el trabajador fallecido fue informado de una piedra que aparentemente se encontraba atascada en el sistema. Al salir a verificar la situación, habría resbalado producto del barro existente en el sector, cayendo al interior de un buzón.

La víctima fue identificada con las iniciales R.A.B.A. El procedimiento se encuentra en desarrollo y se espera que las diligencias permitan confirmar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Municipalidad de Illapel lamentó la muerte del trabajador

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Illapel expresó sus condolencias a la familia del trabajador fallecido.

"En estos momentos de profundo dolor, hacemos llegar nuestro cariño, apoyo y solidaridad, deseando que encuentren consuelo y fortaleza junto a sus seres queridos", señalaron desde el municipio.

La institución también manifestó su pesar por el fallecimiento y envió un mensaje de apoyo a los cercanos de la víctima.

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