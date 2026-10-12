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Presidente Kast lamenta muertes de trabajadores en El Teniente: "Ha sido un invierno duro para Chile"

¿Qué pasó?

El presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó la muerte de los dos trabajadores de una empresa contratista en la mina El Teniente, debido a un alud en las faenas provocado por el sistema frontal en la región de O'Higgins.

En su cuenta de X, el mandatario expresó: "Otra tragedia que enluta al país. Lamento el fallecimiento de dos trabajadores contratistas, producto de un alud en el sector Rajo Sur de la mina El Teniente de Codelco".

"Ha sido un invierno duro para Chile. Un abrazo a la familia de los trabajadores y a sus compañeros", añadió en su mensaje.

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Por su parte, "con profundo pesar" Codelco informó que "pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores".

"Conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, la comunicación oficial de este lamentable deceso se realiza una vez que la empresa contratista San Lorenzo informó previamente a la familia de los trabajadores", añadió en un comunicado.

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"En este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida", cerró.

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