Camila Vallejo y Bachelet: El Gobierno "por vetarla de carrera a la ONU terminó haciendo que ella volviera al debate nacional"

11 oct. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

Camila Vallejo, exministra del Gobierno pasado, volvió a aparecer públicamente, esta vez para dar una entrevista donde abordó la realidad política nacional.

En su conversación se refirió a la derecha "pinochetista", al presidente Kast, a la expresidenta Michelle Bachelet y a su labor actual.

"El candidato Kast le pediría la renuncia al presidente Kast"

La exdirigenta estudiantil partió hablando del actual gobierno, en una entrevista que concedió a The Clinic.

"Lo que tenemos es que el presidente Kast no es mayoría a pesar de tener mayoría parlamentaria. Llegó el pinochetismo al poder, pero el pinochetismo no es mayoría en nuestro país, aunque a veces griten mucho, tengan más presencia en redes sociales y digan las aberraciones que dicen. El negacionismo que tratan de imponer en la conversación pública sobre los horrores que cometieron durante la dictadura sigue siendo una minoría", mencionó.

Acto seguido, expuso que "el candidato Kast le pediría hoy día la renuncia al presidente Kast, porque no ha cumplido nada de lo que prometió. Y si pudiéramos trasladar el comportamiento del candidato Kast a la actualidad, estaría impugnando todas las decisiones del gobierno y pidiendo renuncia a ministros".

"A siete meses de haber llegado al poder, se ha demostrado que es un gobierno extremadamente clasista y que no le interesa necesariamente conectar con las necesidades de la gente... Por eso quitaron el programa Yo Elijo Mi PC, por eso están reduciendo los recursos a la ley Ricardo Soto y por eso el plan de subsidio al empleo es menor que el de 2026, a pesar de que tenemos una crisis de empleo que está llegando casi al 10%", prosiguió.

En su charla, también se refirió a la expresidenta Michelle Bachelet: "Por vetarla de esta carrera a la ONU, terminó haciendo que ella volviera al debate nacional y eso les genera tirria a la derecha, obviamente, mucha molestia y por eso caen los descalificativos que ya hemos visto que son inaceptables. Muy machista, por lo demás".

Finalmente, señaló de su persona que "estoy fuera de la primera línea, pero jamás de la política. Soy una mujer política, tengo una convicción muy profunda de que la principal herramienta para cambiar el estado de las cosas y pucha que es necesario cambiar el estado de las cosas en Chile”.

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