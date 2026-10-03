"Como si fuera por arte de magia...": Camila Vallejo arremete contra Quiroz por parafina, computadores y docentes

03 oct. 2026 - 01:42 hrs.

¿Qué pasó?

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, lanzó duras críticas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de una serie de declaraciones emitidas por el jefe de la billetera fiscal respecto al consumo de calefacción, el fin del programa "Yo elijo mi PC" y el ajuste de la dotación docente en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

A través de sus redes sociales, la exsecretaria de Estado cuestionó con la visión económica manifestada por el secretario de Estado ante las necesidades de la ciudadanía.

¿Qué dijo Vallejo?

En su cuenta de "X", indicó que "para el ministro Quiroz nadie en Chile usa parafina, ningún estudiante necesita un computador para estudiar y hacer tareas, y no se necesitan docentes para asegurar el derecho a la educación, como si fuera por arte de magia que los y las estudiantes aprenden".

La arremetida de Vallejo responde a tres polémicos flancos abiertos por el titular de Hacienda en cuestión de días.

El uso de la parafina

Ante las alzas en el precio de los combustibles, Quiroz minimizó la situación señalando que a las temperaturas actuales "nadie consume parafina". Aunque posteriormente admitió que la frase "no fue la mejor", ratificó su argumento señalando que la mayor parte del consumo se concentra en los meses fríos.

Fin del programa "Yo elijo mi PC"

Respecto al fin de la entrega de computadores de las Becas TIC de Junaeb, el ministro justificó la medida aduciendo revisiones de programas.

Vallejo replicó recordando que para miles de familias vulnerables esta iniciativa significaba el único equipo de la vivienda, subrayando que eliminarlo obliga a los hogares a endeudarse o renunciar a la herramienta.

Posibles despidos en el cuerpo docente

Al defender el reajuste presupuestario, Quiroz dijo que "probablemente tengan que haber desvinculaciones" de profesores.

Finalmente, Vallejo enfatizó el golpe social que representan estos recortes, advirtiendo el complejo impacto económico que genera el eventual despido de profesionales "en plena crisis de desempleo".

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