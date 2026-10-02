"Se dio algo muy especial": La historia de amor que dio paso al primer matrimonio en la Antártica en 16 años

02 oct. 2026 - 18:11 hrs.

La de Natalia y Luis es una historia de amor que se enfrentó a la inmensidad del frío antártico, el aislamiento y las condiciones extremas, pero que terminó aún más unida en uno de los lugares más remotos del planeta.

Tanto Natalia "Natu" Mestre, de 31 años, como Luis Muñoz Gaete, de 34, son geólogos e investigadores del Laboratorio de Análisis Isotópicos de la Universidad Andrés Bello. Se encuentran trabajando en la Base Escudero de la Antártica, donde contrajeron matrimonio este viernes 2 de octubre.

Su unión marca un hito: hace 16 años no ocurría un matrimonio en el territorio chileno antártico. En el año 1981 hubo dos, uno en 1988, uno en 1990 y el último en 2010.

"Llegamos hasta aquí después de compartir muchas experiencias. Hoy damos este paso en este remoto y extremo lugar con mucha tranquilidad y con ganas de seguir construyendo una vida juntos", contó Luis sobre la decisión de casarse en la Antártica.

Así fue el primer matrimonio en la Antártica en 16 años

El casamiento de Natalia y Luis se dio en el segundo año consecutivo de funcionamiento permanente de la principal estación científica nacional, la "Base Profesor Julio Escudero", del Instituto Antártico Chileno (INACH). Los protagonistas llegaron a la remota Antártica en marzo de este año, como parte del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

Natalia cuenta que en este tiempo que han vivido y trabajado lejos de su rutina usual en Viña del Mar, han aprendido a acompañarse, respetar sus diferencias y tomar decisiones como equipo, experiencia que los llevó incluso a tomar la decisión de casarse lejos de sus cercanos. Este acto, según explicó, "es darle continuidad a una vida que ya hemos venido construyendo juntos".

Y agregó: "Estar lejos de nuestra familia y amigos hace que este momento sea distinto (...) pero acá se dio algo muy especial: convivimos todos los días con las Fuerzas Armadas y, con el tiempo, ellos también se han convertido en nuestra familia, nuestra familia antártica. Por ello, fue natural, y también emotivo, que dos de ellos actuaran como testigos".

La ceremonia fue dirigida por el Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes Urrutia, oficial de la Fuerza Aérea de Chile y comandante de la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, quien actuó como Oficial Civil.

Reacciones a la boda

Junto con desearle a Luis y Natalia un largo y feliz matrimonio, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señaló: "La Antártica es paz, ciencia, cooperación, medioambiente y soberanía, pero también es camaradería, relaciones humanas y colaboración".

La autoridad agregó: "La presencia de Chile en territorio antártico se prolonga por casi 80 años, y sin duda este lindo acto demuestra, además, que esta presencia se realiza en condiciones que permiten llevar una vida grata, a pesar de las condiciones climáticas y de aislamiento".

Por su parte, el comandante Reyes relató: "Tuve el honor de oficiar como oficial civil un matrimonio en la Antártica, lo que es un hecho histórico para nuestro país." Además, Reyes destacó: "No es solo un acto de amor, es también demostrar que Chile está presente en la Antártica no solo con bases científicas e instituciones de la Defensa, sino también con sus instituciones civiles, con su ley y con sus derechos".