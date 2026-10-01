Pareja dará el sí en la Antártica: Realizarán histórico matrimonio en Base Presidente Frei

01 oct. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

Tras más de una década juntos, los científicos Luis Muñoz y Natalia Mestre dieron un paso clave para cumplir un particular sueño: casarse en la Antártica.

Ambos realizan labores vinculadas al Instituto Antártico Chileno (INACH) y el pasado lunes firmaron la manifestación de matrimonio en la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei para concretar finalmente la boda este viernes 2 de octubre.

Un histórico matrimonio

El trámite previo contó con el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, que puso a disposición sus instalaciones y personal para que la pareja pudiera cumplir con las formalidades legales sin tener que abandonar la isla Rey Jorge.

La manifestación de matrimonio se realizó en dependencias de la Comandancia de la Base Frei y estuvo a cargo del Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes, quien actuó como Oficial Civil Adjunto Ajeno del Registro Civil.

Durante el procedimiento, Reyes informó a la pareja sobre los requisitos establecidos por la ley y, posteriormente, el documento fue firmado por los futuros esposos, sus testigos y el oficial civil que llevó adelante el trámite.

Con la manifestación ya realizada, Luis Muñoz y Natalia Mestre quedaron en condiciones de concretar su matrimonio en territorio antártico este viernes 2 de octubre en la Base Antártica Presidente Frei.

Así, una historia de amor que comenzó hace más de una década dará pie a una ceremonia que quedará en la historia del Continente Blanco.

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