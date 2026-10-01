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Pareja dará el sí en la Antártica: Realizarán histórico matrimonio en Base Presidente Frei

¿Qué pasó?

Tras más de una década juntos, los científicos Luis Muñoz y Natalia Mestre dieron un paso clave para cumplir un particular sueño: casarse en la Antártica.

Ambos realizan labores vinculadas al Instituto Antártico Chileno (INACH) y el pasado lunes firmaron la manifestación de matrimonio en la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei para concretar finalmente la boda este viernes 2 de octubre.

Un histórico matrimonio

El trámite previo contó con el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, que puso a disposición sus instalaciones y personal para que la pareja pudiera cumplir con las formalidades legales sin tener que abandonar la isla Rey Jorge.

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La manifestación de matrimonio se realizó en dependencias de la Comandancia de la Base Frei y estuvo a cargo del Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes, quien actuó como Oficial Civil Adjunto Ajeno del Registro Civil.

Durante el procedimiento, Reyes informó a la pareja sobre los requisitos establecidos por la ley y, posteriormente, el documento fue firmado por los futuros esposos, sus testigos y el oficial civil que llevó adelante el trámite.

Con la manifestación ya realizada, Luis Muñoz y Natalia Mestre quedaron en condiciones de concretar su matrimonio en territorio antártico este viernes 2 de octubre en la Base Antártica Presidente Frei.

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Así, una historia de amor que comenzó hace más de una década dará pie a una ceremonia que quedará en la historia del Continente Blanco.

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