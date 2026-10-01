Pareja dará el sí en la Antártica: Realizarán histórico matrimonio en Base Presidente Frei
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Tras más de una década juntos, los científicos Luis Muñoz y Natalia Mestre dieron un paso clave para cumplir un particular sueño: casarse en la Antártica.
Ambos realizan labores vinculadas al Instituto Antártico Chileno (INACH) y el pasado lunes firmaron la manifestación de matrimonio en la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei para concretar finalmente la boda este viernes 2 de octubre.
Un histórico matrimonio
El trámite previo contó con el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, que puso a disposición sus instalaciones y personal para que la pareja pudiera cumplir con las formalidades legales sin tener que abandonar la isla Rey Jorge.Ir a la siguiente nota
La manifestación de matrimonio se realizó en dependencias de la Comandancia de la Base Frei y estuvo a cargo del Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes, quien actuó como Oficial Civil Adjunto Ajeno del Registro Civil.
Durante el procedimiento, Reyes informó a la pareja sobre los requisitos establecidos por la ley y, posteriormente, el documento fue firmado por los futuros esposos, sus testigos y el oficial civil que llevó adelante el trámite.
Con la manifestación ya realizada, Luis Muñoz y Natalia Mestre quedaron en condiciones de concretar su matrimonio en territorio antártico este viernes 2 de octubre en la Base Antártica Presidente Frei.
Así, una historia de amor que comenzó hace más de una década dará pie a una ceremonia que quedará en la historia del Continente Blanco.
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