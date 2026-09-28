Nueva ruta comercial entre Punta Arenas e islas Malvinas queda en el centro de la disputa entre Argentina y Reino Unido

28 sept. 2026 - 20:56 hrs.

¿Qué pasó?

Punta Arenas vuelve a quedar en el centro de la disputa entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas. Una nueva ruta marítima busca conectar directamente la capital de la región de Magallanes con Puerto Stanley, permitiendo el traslado de productos chilenos hacia el archipiélago controlado por el país europeo.

La iniciativa, que contempla un primer viaje durante noviembre, ocurre en medio de un aumento de las tensiones entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de las islas y la explotación de hidrocarburos. Este lunes, además, el gobierno de Javier Milei anunció que iniciará un arbitraje internacional contra Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.

La nueva ruta comercial entre Punta Arenas y las Malvinas

Meganoticias estuvo en Punta Arenas, donde una delegación de habitantes de las islas llegó para reunirse con potenciales proveedores de la zona y avanzar en acuerdos comerciales.

La conexión busca recuperar una ruta de abastecimiento que dejó de operar hace más de 15 años. La naviera chilena Easter Island prepara un nuevo buque con bandera nacional para realizar el trayecto, cuyo primer viaje está previsto para noviembre.

Entre los productos que interesan a los habitantes de las islas se encuentran alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. Actualmente, el archipiélago mantiene una conexión marítima con Uruguay, por lo que la ruta desde Punta Arenas funcionaría como una alternativa adicional de abastecimiento.

Desde la organización que impulsa el desarrollo económico de las islas han destacado precisamente la cercanía con Magallanes y el interés por contar con una conexión más frecuente para sus importaciones y exportaciones.

Argentina cuestiona la conexión con las islas

La iniciativa ha generado cuestionamientos en Argentina. Excombatientes de la Guerra de Malvinas han acusado que la nueva conexión podría favorecer las operaciones relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion, que Reino Unido impulsa en la Cuenca Malvinas Norte.

Sin embargo, la naviera chilena ha descartado tener algún vínculo con la explotación de hidrocarburos y sostiene que su actividad corresponde exclusivamente al transporte y abastecimiento comercial.

Milei anuncia arbitraje contra Reino Unido

En paralelo a la discusión por la ruta comercial, el gobierno de Javier Milei anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo declarado de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion.

Argentina también informó que pidió formalmente a Reino Unido que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas para impedir el inicio o continuidad de las actividades de explotación. De no cumplirse ese requerimiento, Buenos Aires anunció que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Además, el gobierno argentino denunció operaciones de la empresa británica Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Malvinas y Punta Arenas. Según Buenos Aires, los vuelos fueron realizados con una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas, por lo que ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

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