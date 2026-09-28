José Antonio Kast y María Pía Adriasola asisten al velorio de carabinero asesinado en procedimiento en Lo Espejo

28 sept. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, llegaron hasta el velorio del cabo segundo de Carabineros, Cristopher Andrés Aguilera Fernández, quien murió la noche del domingo tras recibir un impacto balístico durante un procedimiento en Lo Espejo.

El mandatario llegó hasta las dependencias de la iglesia institucional de Carabineros, la parroquia San Ramón de Providencia, donde se desarrolla el velorio del funcionario.

Aguilera murió luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un procedimiento realizado en la población Las Dunas. El perpetrador del disparo fue identificado como un ciudadano venezolano de 29 años, que se encontraba de manera irregular en nuestro país.

Declaraciones de autoridades

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, describió así lo sucedido: "Este atentado a la institucion y, ya lo hemos dicho, un atentado a todo el pueblo de Chile".

Y agregó: "Las muestras de condolencias, apoyo a la familia e institución han sido impresionantes. El llamado es a mañana despedir como corresponde a este nuevo mártir (...) a este carabinero que dio su vida por recuperar la tranquilidad y la paz".

A sus palabras se sumó la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, quien, además de dar sus condolencias a Carabineros y a la familia de Aguilera, señaló: "Me parece importante que se pueda poner un acento en la necesidad de hacer que circulen menos armas en las poblaciones".

El funeral de Cristopher Aguilera se realizará este martes en el Cementerio General, y será incluido en el memorial de los caídos en actos de servicio de Carabineros. El funcionario será reconocido como el mártir número 1.263 de la institución.

Los hechos que terminaron con la muerte del funcionario

El funcionario se encontraba junto a otro carabinero realizando un patrullaje de infantería, cuando ambos se encontraron de frente con un grupo de al menos 7 sujetos. En ese momento, uno de ellos extrajo desde su vestimenta un arma de fuego con un cargador extendido y comenzó a disparar contra los funcionarios.

Uno de los disparos alcanzó a Aguilera en la cabeza. El carabinero que lo acompañaba utilizó su arma de servicio contra el atacante, que fue abatido y murió en el lugar.

El sujeto fue identificado como Brian Farías Díaz, de 29 años y nacionalidad venezolana, y se encontraba en situación irregular en Chile. De acuerdo con los antecedentes entregados, ya registraba detenciones por parte de Carabineros meses antes.

La búsqueda de antecedentes continúa en la población Las Dunas y sus alrededores, donde se mantienen controles de identidad y múltiples allanamientos con el fin de encontrar pistas sobre el paradero de quienes acompañaban al perpetrador de los disparos.