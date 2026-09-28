Decretan tres días de duelo nacional por asesinato de carabinero baleado en Lo Espejo

28 sept. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

Tres días de duelo nacional decretó el Gobierno tras la muerte del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, quien falleció el domingo luego de resultar gravemente herido durante un procedimiento en Lo Espejo, Región Metropolitana.

La medida regirá durante este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre y fue comunicada por el Presidente José Antonio Kast durante el octavo consejo de gabinete, realizado este lunes en el Palacio de La Moneda.

El anuncio de Kast del duelo nacional

Al inicio de la instancia, el Mandatario pidió a sus ministros guardar un minuto de silencio en memoria del funcionario.

"Los funerales del cabo Cristopher Aguilera Fernández seguramente serán mañana (martes), y se acaba de decretar el duelo, se acaba de comunicar y publicar, cosa que también cada uno le transmita a la institución el dolor que nos causa la pérdida de un carabinero", expuso.

El inicio del consejo de gabinete

Durante sus palabras de inicio, Kast también abordó las medidas que el Gobierno busca impulsar después del ataque.

“Vamos a ver todas las posibilidades administrativas que tenemos y vamos a plantearle a los parlamentarios poder avanzar rápidamente en todas aquellas normas que nos permitan enfrentar este tipo de situaciones como corresponde, deteniendo, reteniendo, expulsando a cada una de las personas que, como en el caso del delincuente abatido por carabinero, se encontraba en una situación irregular, ya con antecedentes, cosa que tiene que terminar”, señaló.

“En eso no vamos a zanjar, pero necesitamos también el acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió y vamos a acelerar el tema de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, buscando, como les digo, la mayor coincidencia posible con todas las fuerzas políticas, porque esto ya no es un tema de gobierno-oposición, es un tema de Chile”, continuó.

Kast también detalló que en la reunión de seguridad de este lunes recibió un reporte “de todas las medidas que se van a ir tomando en este sentido y esperamos contar, como les digo, con el apoyo de todos los sectores políticos, porque esto es más allá de cualquier diferencia que podamos tener. Cuando se ataca un carabinero, cuando se ataca una institución, se ataca todo Chile”.

Intervención en comunas con mayores riesgos

En la misma línea, el Presidente destacó el aumento de las postulaciones a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, y señaló que se está produciendo una intervención en distintos sectores mediante el trabajo de varias áreas del Estado.

“Eso habla de que la ciudadanía respeta y quiere a nuestras fuerzas policiales y ha generado también una situación más dura de enfrentamiento con el crimen organizado, precisamente por las operaciones que está realizando el Ministerio de Seguridad en cada uno de los sectores más críticos”, sostuvo.

“En eso, como hemos visto, hay una intervención que va a ser multisectorial, tanto de vivienda, obras públicas, educación. A cada servicio también se le ha pedido que se vaya manifestando en qué áreas se puede hacer presente en cada una de las comunas que tienen situaciones más riesgosas”, agregó.

Continúan las diligencias en Lo Espejo

Mientras se desarrolla este homenaje, continúan las diligencias para esclarecer el ataque que terminó con la muerte del cabo Aguilera.

Al menos siete personas que se encontraban en el lugar huyeron tras el hecho y son buscadas por la policía. Durante este lunes, Labocar y otras unidades especializadas realizarán diligencias para reconstruir lo ocurrido y establecer qué participación tuvo cada una de las personas que estaba en el sector.

El delincuente que disparó contra Aguilera murió abatido por un compañero del uniformado tras el ataque.