Había combatido un día antes: Luto en la lucha libre por muerte a los 40 años de exluchador de WWE y figura de AEW

28 sept. 2026 - 10:39 hrs.

El mundo de la lucha libre profesional está de luto por la muerte de Benjamin Satterley, conocido sobre el ring como PAC, quien falleció el domingo 27 de septiembre a los 40 años.

La noticia fue confirmada por All Elite Wrestling (AEW), empresa en la que militaba desde 2019. La promotora no informó públicamente la causa de muerte del luchador británico.

PAC luchó un día antes de fallecer

El fallecimiento ocurrió apenas un día después de su última presentación sobre el cuadrilátero. El sábado 26 de septiembre, PAC enfrentó al mexicano Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW, en una lucha disputada en Chicago.

En el combate, Andrade consiguió retener el título luego de imponerse tras un intento fallido de PAC de ejecutar su tradicional Black Arrow. Esa presentación terminó siendo la última del luchador británico.

“All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, también conocido como PAC”, señaló la empresa en un comunicado, donde recordó que el deportista comenzó su carrera en 2004 y posteriormente compitió en organizaciones de distintos lugares del mundo.

PAC también tuvo una destacada etapa en WWE, donde utilizó los nombres de Neville y Adrian Neville y consiguió varios campeonatos durante su paso por NXT.

Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley desarrolló una carrera de más de dos décadas, caracterizada por su estilo aéreo y sus movimientos acrobáticos. Desde 2019, había formado parte de AEW y conquistado distintos campeonatos de la compañía.

Todo sobre Famosos