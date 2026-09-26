VMAs 2026: Madonna lidera las nominaciones y Taylor Swift recibirá inédito reconocimiento

26 sept. 2026 - 22:24 hrs.

Este domingo 27 de septiembre se realizarán los MTV Video Music Awards 2026, una nueva edición de la premiación que reunirá a algunas de las principales figuras de la música y que tendrá a Madonna y Taylor Swift entre sus grandes protagonistas.

La ceremonia se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles y tendrá a Snoop Dogg como conductor. La transmisión comenzará a las 19:30 horas de Chile, mientras que la alfombra roja podrá seguirse desde las 18:30 horas.

En cuanto a las nominaciones, Madonna lidera la lista con 11 candidaturas, incluyendo categorías como Video del Año, Artista del Año y Canción del Año. Le sigue Taylor Swift, quien suma nueve nominaciones en esta edición.

Pero la cantante estadounidense tendrá además un momento especial durante la ceremonia, ya que recibirá el Artist Director Honors, un nuevo reconocimiento creado para destacar el trabajo de artistas que han desarrollado una trayectoria en la dirección y narrativa visual de sus videoclips. Swift será la primera artista en recibir este galardón.

Por su parte, Madonna regresará al escenario de los VMAs después de 23 años y será la encargada de abrir la ceremonia. Se trata de su primera presentación en estos premios desde 2003, cuando protagonizó el recordado espectáculo junto a Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott.

La gala también contará con presentaciones de artistas como RAYE, Sombr, Teddy Swims, LISA, Shaboozey, Gunna y Sienna Spiro, entre otros. Además, Nirvana recibirá el Video Vanguard Award durante la ceremonia.

¿Dónde ver los VMAs 2026 desde Chile?

Los MTV VMAs podrán seguirse en vivo por MTV. También existen alternativas de streaming: la ceremonia estará disponible posteriormente en Paramount+ para Latinoamérica, mientras que otras plataformas han informado opciones para seguir la transmisión.