"Cumplí lo que soñaba para mí": Conductora de Mega sufre triste pérdida familiar mientras grababa nueva temporada de su programa

26 sept. 2026 - 15:45 hrs.

La conductora del programa Viajando Ando de Mega, Daniela Urrizola, sufrió una triste pérdida familiar de la que se enteró cuando se encontraba en México grabando parte de la nueva temporada del espacio.

Con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, Dani comunicó el fallecimiento de su abuela, la exalcaldesa de San Ignacio, Yolanda Riquelme.

"Cumplí lo que soñaba para mí"

En el extenso escrito, la comunicadora recordó con cariño cómo en su niñez su abuela "Lolito" afirmó que Dani se convertiría en periodista, aunque ella preferiría una carrera de diplomática "para que viaje por el mundo".

La conductora del espacio de viajes relató también parte de la trayectoria de vida de quien en su juventud creía que era "la alcaldesa de Chile":

"Una mujer tan adelantada para su época que aún me cuesta creer ser parte de ella, de las primeras mujeres en ser alcaldesas, de las primeras en decidir separarse (impensado para la época), 4 hijos, huérfana desde los 3 años", detalló.

"La vi dar discursos, parar el tiempo en cualquier lugar con solo su presencia, ser una mujer respetada en otros tiempos", añadió con orgullo sobre la mujer que vivió 100 años.

Tras esto, Dani evocó el recuerdo que compartió al inicio de su publicación, indicando que "no fui periodista ni diplomática, pero sin darme cuenta cumplí lo que soñaba para mí. Una vida llena de contrastes, velocidad, que me ha hecho ver tanto más de lo que jamás imaginé".

"Hoy te despido desde tan lejos que me recuerdan los costos, que pocos ven, de elegir una vida en movimiento. Pertencer a todo y nada a la vez, despedir y dar la bienvenida siempre como espectadora lejana, aprender a encontrar a los que quiero en el cielo, mar, hielo, cuando se alcanza", agregó.

Finalmente, Dani cerró el recuerdo a su abuela con un deseo: "Qué ganas de ser un octavo de lo que fuiste y poder seguir viendo a través de mis ojos el mundo que tanto soñaste ver".

Duelo comunal en San Ignacio

Debido al fallecimiento de Yolanda Riquelme, la Municipalidad de San Ignacio, comuna de la región de Ñuble, decretó un duelo comunal hasta el mañana domingo por quien fuera su alcaldesa entre los años 1986 y 1990.

"Desarrolló una importante labor de servicio público en beneficio de la comunidad de San Ignacio, desempeñándose como autoridad comunal y contribuyendo al desarrollo de la comuna", sostuvo la Alcaldía en su decreto.

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