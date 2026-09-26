La contundente respuesta del El Indio al intento de reunión con el Flaco: "Nunca voy a perdonar"

26 sept. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las Fiestas Patrias, Paul Vásquez, conocido popularmente como el "Flaco", se perfilaba como una de las cartas principales en los escenarios de La Pampilla de Coquimbo y el Parque Estadio Nacional en Ñuñoa. Sin embargo, sus rutinas no lograron convencer al público y terminaron entre pifias e interrupciones en ambas presentaciones.

En medio del complejo escenario que enfrentaba el humorista, desde la producción de las fondas del coliseo ñuñoíno surgió una inesperada estrategia para salvar el espectáculo: Gestionar una aparición sorpresa de su histórico compañero de rutinas, Mauricio "Indio" Medina.

Según reveló el periodista Sergio Marabolí, en un programa de Chilevisión, la idea surgió durante la tarde del sábado, aprovechando que Medina se encontraba trabajando en su propia “ramada” en las fondas del Parque O’Higgins. La intención del equipo organizador era enviar a un emisor para convencer al comediante de subir al escenario y concretar un reencuentro en directo.

"Eso para mí es intransable"

Pese a que la propuesta contemplaba una alta suma de dinero y un eventual plan de fechas conjuntas para los próximos meses, la postura de Mauricio Medina fue inmediata y categórica.

De acuerdo a la información expuesta, el "Indio" rechazó la oferta apelando a razones personales y familiares que mantienen la relación completamente quebrada desde hace años: "La verdad es que sí estoy mal de plata, pero aunque estuviera tan cagado, nunca voy a perdonar que el ‘Flaco' no le haya pedido disculpas a mi esposa y a mi familia. Eso para mí es intransable".

Para cerrar cualquier posibilidad de negociación, Medina envió un mensaje directo a los organizadores del evento: "Dígale a su jefe que se guarde todos los millones y que el Flaco siga en el Nacional solo".

Sin la opción de revivir a Dinamita Show, Paul Vásquez debió cumplir su compromiso en solitario en Ñuñoa, enfrentando una tibia y difícil recepción de los asistentes en una rutina que duró apenas 14 minutos. Con este episodio, se ratifica una vez más la distancia entre una de las duplas más exitosas en la historia del humor nacional.