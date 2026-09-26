Pata Larraín descubre casi 40 años después que su madre le impidió salir con famoso cantante

26 sept. 2026 - 02:45 hrs.

Una inesperada confesión de su madre hizo que Patricia Larraín descubriera, casi 40 años después, que cuando tenía 15 años le impidieron salir con un famoso cantante que en ese entonces recién comenzaba su carrera.

La historia ocurrió durante la época en que la modelo participaba en Miss 17, certamen de belleza que ganó cuando tenía apenas 15 años. En ese período, Menudo era uno de los grupos juveniles más populares y uno de sus integrantes era Ricky Martin.

Según contó Larraín, y que recogió Página 7, tanto el cantante como otros integrantes de la agrupación se habrían interesado en ella y en otras dos participantes del certamen, Titi García-Huidobro y Carola Tocornal.

Su madre evitó el contacto

La modelo se enteró de la situación muchos años después, cuando conversaba con su madre sobre aquella época.

“Les voy a contar algo atroz. Siendo las 12 de la noche me estoy quedando dormida, estoy con mi mamá aquí. Y estamos hablando del Miss 17 porque salían puras fotos en el Instagram y me dice: ‘¿Te acuerdas cuando cuando tú participaste en el Miss 17, cuando ganaste, vino Menudo, porque estaba Ricky Martin y todo, ¿te acuerdas?’, y yo sí. ‘¿Te acuerdas que yo no te dejé salir con ellos?’, ¿y yo qué? ¿cómo? Me acabo de enterar de eso. ¿Cómo no me dejaste salir con Ricky Martin?”, lamentó la modelo.

La respuesta de su madre fue clara: “Por ningún motivo”.

“Era Ricky Martin, el propio”

Pata Larraín aseguró que no recordaba la invitación y que recién entonces dimensionó quién era el adolescente con el que podría haber compartido.

En ese sentido, la influencer aseguró que “yo no me acuerdo. Era el grupo Menudo, parece que nos invitaron a bailar, quizás a dónde nos habrán invitado. Teníamos 15 años, no me acuerdo. Y no me dejó. Era Ricky Martin, el propio. Pero él tenía 15 años también, era un Menudo, el pelo hasta acá. Salvaje mi mamá, salvaje. Te pasaste”.

Su madre explicó que tomó la decisión porque consideraba que eran demasiado pequeños.

“Eran niños chicos, eran menores que Ricky, todos con el pelo largo”, contó, para luego precisar que le preguntaron: “Señora, ¿podemos salir con las niñas a bailar?”, por ningún motivo, les dijimos”.

Finalmente, Pata Larraín lamentó no haber podido vivir aquella experiencia y bromeó con lo ocurrido décadas después.

“Es que te juro qué ganas de retroceder el tiempo. Yo creo que hoy día las quinceañeras matan a las mamás. Qué heavy”, cerró.