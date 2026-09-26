Fallece una persona tras ataque a tiros contra exbodega en Independencia: Disparos fueron efectuados desde un auto

26 sept. 2026 - 00:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona falleció durante la noche de este viernes luego de que un grupo de individuos efectuara varios disparos contra una exbodega abandonada ubicada en calle Cruz, en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando personal policial concurrió hasta el inmueble tras recibir un procedimiento por disparos.

Al interior del lugar, los funcionarios encontraron a una persona fallecida, aparentemente a consecuencia de un impacto balístico.

Investigan las circunstancias del ataque

De acuerdo con los antecedentes iniciales, un vehículo de color gris, cuyos ocupantes aún no han sido determinados, habría llegado hasta el inmueble y efectuado varios disparos contra su fachada.

Posteriormente, el automóvil se habría retirado del lugar en dirección desconocida.

Hasta el sitio concurrieron funcionarios del equipo ECOH de la Fiscalía y personal de la PDI, quienes quedaron a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de los responsables.

El procedimiento se encuentra actualmente en desarrollo.