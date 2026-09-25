Testigos en la frontera: Así operan quienes lucran trasladando a migrantes irregulares
25 sept. 2026 - 23:45 hrs. | Act. 26 sept. 2026 - 00:16 hrs.
Testigos en la frontera muestra cómo Carabineros y Aduanas enfrentan el tráfico de migrantes, con controles a vehículos y pasajeros, además de hallazgos de especies y fármacos.
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