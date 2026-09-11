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Testigos en la Frontera: Los insólitos hallazgos y casos de droga detectados en controles de Aduanas

11 sept. 2026 - 22:17 hrs.

Desde una cabeza de vaca con insectos hasta 200 gramos de hongos alucinógenos: revisa los insólitos hallazgos y operativos registrados por Aduanas en las fronteras de Chile en el regreso de ?Testigos en la Frontera.

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