Testigos en la Frontera: Los insólitos hallazgos y casos de droga detectados en controles de Aduanas
11 sept. 2026 - 22:17 hrs.
Desde una cabeza de vaca con insectos hasta 200 gramos de hongos alucinógenos: revisa los insólitos hallazgos y operativos registrados por Aduanas en las fronteras de Chile en el regreso de ?Testigos en la Frontera.
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