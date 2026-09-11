Caso Mariana Sepúlveda: Tribunal deja en libertad a imputado y decreta sobreseimiento definitivo por prescripción

11 sept. 2026 - 20:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa seguida contra Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, imputado por delitos relacionados con la muerte de Mariana Sepúlveda León.

La decisión se adoptó luego de que el tribunal estableciera que los hechos por los que fue formalizado ocurrieron el 29 de agosto de 2008, fecha que, según la resolución, corresponde a la única data precisa señalada durante la formalización. El fallo indica que desde esa fecha debían computarse los plazos de prescripción de la acción penal.

Más de 18 años desde los hechos

De acuerdo con la resolución, durante la audiencia de este viernes, y a partir de la confesión espontánea del imputado, se estableció que ese día habría ocurrido el supuesto homicidio calificado y la inhumación ilegal del cuerpo de Mariana Sepúlveda. Posteriormente, según la declaración del propio imputado, unos cinco años después habría desenterrado los restos y los habría arrojado junto a la basura, hecho por el que también fue formalizado por exhumación ilegal.

El tribunal sostuvo que desde el 29 de agosto de 2008 hasta la fecha de la resolución habían transcurrido más de 18 años. Además, señaló que no se registraban movimientos migratorios del imputado fuera del territorio nacional, que no contaba con antecedentes penales y que no se advertían circunstancias que permitieran presumir que la prescripción se hubiese suspendido o interrumpido.

"Se decreta el sobreseimiento total y definitivo"

En el fallo, el tribunal explicó que el sobreseimiento definitivo es la resolución que "declara terminado el proceso penal" cuando existe una causal que impide continuar la persecución penal y que, además, produce cosa juzgada. Entre las causales se encuentra la extinción de la responsabilidad penal por prescripción de la acción penal.

La resolución agrega que, incluso considerando el plazo de prescripción de 15 años para el delito más grave por el que fue formalizado, dicho período ya había transcurrido. "Desde el día 29 de agosto de 2008 a la fecha, ha transcurrido dicho plazo", señala el fallo.

Finalmente, el Segundo Juzgado de Garantía resolvió: "se decreta el sobreseimiento total y definitivo" de la causa a favor de Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, de acuerdo con el artículo 250 letra d) del Código Procesal Penal y los artículos 93 y 94 del Código Penal.

Dejan sin efecto la internación provisional

Tras la decisión, el tribunal dejó sin efecto la medida cautelar de internación provisional que había sido decretada respecto del imputado y ordenó su libertad si no se encontraba privado de ella por otra causa. Asimismo, estableció que, una vez ejecutoriada la resolución, la causa deberá ser archivada.