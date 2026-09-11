Temblor en la zona austral: Revisa la magnitud del sismo

11 sept. 2026 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, a las 19:32 horas, un temblor de magnitud 4.8 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 91 km al suroeste de Isla Guamblin, en la región de Aysén. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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