Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

09 sept. 2026 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,5 se percibió durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 08:45 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 43 kilómetros al Noroeste de Patache, en la región de Tarapacá. La profundidad fue de 10 kms.

Hasta el momento, Senapred no ha indicado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz del sismo.

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