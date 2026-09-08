Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

08 sept. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,5 se registró durante la mañana de este martes 8 de septiembre en la zona norte del país, justo cuando el reloj marcaba las 10:42 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró 62 kilómetros al oeste de Ollagüe, región de Antofagasta. La profundidad fue de 110 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz de este sismo.

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