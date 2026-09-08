"Nos cuesta creer que haya sido él": Padres de Mariana Sepúlveda dudan de la confesión del vecino que se entregó

08 sept. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Los padres de Mariana Loreto Sepúlveda León, joven desaparecida hace 18 años en Conchalí, hablaron por primera vez tras conocerse que un vecino, identificado como Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, se entregó a Carabineros y confesó ser el autor del crimen.

En conversación con CHV, Marta León y Luis Sepúlveda expresaron sus dudas sobre la veracidad del relato del hombre, quien pasará a control de detención este martes.

"Me cuesta creer que haya sido él"

La madre de Mariana relató el complejo momento emocional que atraviesa la familia. "Estamos procesando la información. Cuesta convencerse de lo que él dice todavía porque en realidad no tenemos certeza total. En parte podríamos cerrar un ciclo, pero está siendo muy difícil, muy doloroso. Nos vuelve a abrir la herida después de 18 años", señaló León.

La mujer fue enfática al calificar la actitud del confeso: "Hay una persona que se dice ser culpable y que nunca tuvo el valor, a pesar de vernos tan cerca, de haber hablado antes. Creo que es una cobardía súper grande lo que ha hecho, es fácil decir que hiciste algo en la comisaría, pero yo que tuve que quedarme con 5 hijos".

"Nunca estuvo como sospechoso para mí"

La madre reveló que Quiroz era un vecino cercano, ubicado a unas tres casas de distancia, cuyos hijos incluso jugaban en su domicilio. Sin embargo, aseguró que él nunca mostró interés ni cercanía con la familia durante los años de búsqueda.

"Nunca estuvo como sospechoso para mí. Me cuesta creer que haya sido él, jamás me hubiera imaginado, podría haber sospechado de muchas personas en el pasaje, pero en especial de él nunca", afirmó, explicando que se trataba de un hombre con hijos, pareja, y cuyos padres conocían a la familia.

La madre también descartó de plano que su hija haya tenido una relación sentimental con Quiroz, como este relató a Carabineros. "Para mí es una mentira. Conocía a Mariana; hubiese habido rumores en el pasaje. Mariana jamás se vio con esta persona", sostuvo, aunque abrió una hipótesis alternativa: "Creo que puede haber estado obsesionado con ella, quizás; la veía todos los días pasar, la conocía".

"Si él fue, no lo hizo solo"

Por su parte, Luis Sepúlveda, padre de Mariana, reveló que "para nosotros ha sido una situación muy difícil porque estar tantos años en esto es triste. Esperamos que esto se solucione pronto y que esto sea verdad para cerrar este ciclo porque llevamos muchos años sufriendo. Nos cuesta creer que él haya sido, por eso hay que esperar que la justicia haga su trabajo para saber si es así o no", señaló.

Sepúlveda planteó además una hipótesis que pone en duda que Quiroz haya actuado solo. "Esto no nos calza porque él tenía familia, tenía dos hijos que jugaban con mis hijos. Había más gente en su casa viviendo, entonces para tomar a una persona, entrarla a la casa y hacer lo que él hizo, se requiere mucho tiempo".

"Entonces, si él fue, no lo hizo solo. Tiene que haber sido con otro adulto", argumentó, detallando que en la vivienda de Quiroz residían en esa época seis adultos y dos niños: sus padres, dos hermanos, una hermana, su pareja y sus dos hijos.

Crítica a la investigación policial original

La madre de Mariana también apuntó con dureza contra el actuar de Carabineros en los primeros días tras la desaparición.

"Desde el primer momento dije que la Quinta Comisaría ni siquiera se paró para buscar a Mariana; me dijeron que no me preocupe, que no era la única mamá con una hija perdida; con eso te marcaron la investigación para siempre. "Fue una mala investigación", cuestionó. "Este dolor era innecesario hacerlos pasar esto", agregó.

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