Tras accidente de tránsito: Poste de alumbrado público quedó a punto de caer en Quilicura

08 sept. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de la mañana dejó una estructura de cemento gravemente dañada y con un alto riesgo de caída en la comuna de Quilicura. El hecho ocurrió cerca de las 5:00 horas en la caletera de la calzada lateral de Américo Vespucio, en dirección al poniente, casi al llegar a la avenida General San Martín.

Según los primeros antecedentes recopilados en el lugar, el conductor de un automóvil perdió el control mientras transitaba por la ruta.

La maniobra provocó que el vehículo subiera a la acera e impactara contra la base de un poste de alumbrado público. Luego, continuó desplazándose sobre la llanta con el neumático reventado hasta estrellarse contra la fachada de una vulcanización.

Poste está a punto de caer

El fuerte impacto dejó la estructura de cemento sostenida solo por un mínimo fragmento de su base. El poste inclinado genera permanente preocupación debido al peligro que representa para los peatones que circulan por la zona y por su proximidad a establecimientos como la vulcanización, una iglesia y una distribuidora de gas.

Respecto al conductor, Carabineros informó que fue trasladado a un centro asistencial cercano para evaluar sus lesiones y realizarle la alcoholemia correspondiente.

En tanto, inspectores de seguridad municipal acordonaron la zona e inhabilitaron una pista de circulación, lo que ha generado una importante congestión vehicular a la altura de Américo Vespucio.

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