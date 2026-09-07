Mujer muere y otra queda en riesgo vital tras choque frontal en ruta que une Casablanca con Algarrobo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la ruta que une las comunas de Casablanca y Algarrobo, en la Región de Valparaíso.
De acuerdo con Carabineros, se trató de un choque frontal entre dos vehículos menores, lo que causó la muerte de una de las ocupantes en el lugar, mientras que otra resultó herida de gravedad.
¿Qué se sabe sobre el accidente?
El hecho ocurrió cerca del mediodía, en el kilómetro 7,8 de la ruta F-90, en el sector Los Mimbres, enlace Orrego Abajo, de sentido norte a sur.
Por motivos que se investigan, dos automóviles tuvieron una fuerte colisión frontal. A eso de las 12:00 horas, personal de emergencia concurrió al lugar para atender a los heridos.
Según indicó la policía, una mujer adulta falleció producto del impacto, mientras que otra ocupante, también adulta, del mismo vehículo está con riesgo vital.
Radio Bío Bío informó que las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. A raíz del accidente, la ruta se cerró en ambos sentidos.
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