Videos: Avión de carga se sale de la pista y choca contra "múltiples vehículos" en el Aeropuerto de Miami

06 sept. 2026 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un avión de carga Boeing 767-300 de Amazon Air tuvo un accidente la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el estado de Florida, ubicado al sureste de Estados Unidos.

Según reporta el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR), la aeronave "chocó contra múltiples vehículos". Por el momento, no se ha informado de víctimas fatales.

Varios videos de redes sociales captados después del accidente muestran al avión siniestrado envuelto en un denso humo negro.

¿Qué se sabe del accidente?

A través de su cuenta de X (Twitter), el MDFR informó que "más de 60 unidades de Miami-Dade Fire Rescue están en el lugar de un incidente que involucra un avión que sobrepasó una pista y chocó contra múltiples vehículos cerca del Aeropuerto Internacional de Miami".

"Las unidades llegaron para encontrar un avión que se había incendiado como resultado de este choque, con llamas intensas y humo visible. Los bomberos están trabajando en extinguir el fuego y evaluar a los pasajeros", agregó el departamento.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) explicó en la misma red social que "el vuelo 7598 se salió de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 2 p.m. hora local del domingo 6 de septiembre".

"La aeronave de carga Boeing 767-300 despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico", añadieron al explicar que ya se inició la investigación respectiva.

Revisa los registros del accidente

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