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Alertan por nueva estafa con entrega de supuesto bono del Estado: "Una trampa utilizada para acceder a tu información personal"

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, este fin de semana la PDI del Maule alertó sobre una nueva modalidad de estafa que involucra la entrega de un supuesto bono del Estado; sin embargo, esto se trata de "una trampa utilizada para acceder a tu información personal".

PDI alerta por nueva modalidad de estafa

En el mensaje compartido a través de WhatsApp se informa de un falso bono de $100.000 para todas las mujeres de Chile, el cual incluye un link fraudulento a un supuesto "sitio web oficial".

Precisamente, este es el link que preocupa a la PDI, ya que "podrías estar a un clic de caer en una estafa".

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En el video de la policía civil se detalla que "está circulando un mensaje fraudulento de bono para mujeres"; sin embargo, pese a la tentadora oferta, se trata de "una trampa utilizada para acceder a tu información personal".

¿Cuáles son las recomendaciones?

Dentro de las recomendaciones que entregó la PDI, se encuentra nunca hacer clic en el enlace, ya que este "podría llevarte a una página web falsa o infectar tu dispositivo".

Además, se recomendó siempre revisar el sitio web oficial del Gobierno o el servicio público correspondiente, porque "los estafadores siempre usan nombres que parecen legítimos, pero son falsos".

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Por último, se indicó que "si fuiste víctima, toma capturas de pantalla y haz la denuncia en la PDI", debido a que "esto es fundamental para que se pueda investigar".

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