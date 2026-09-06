Caja de compensación ofrece pasajes de bus con hasta 40% de descuento en Fiestas Patrias: Así puedes acceder al beneficio

06 sept. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y las familias comienzan a planificar sus viajes para reunirse con sus seres queridos y celebrar a Chile como corresponde.

Sin embargo, muchas veces esto se vuelve una tarea difícil, ya que la alta demanda provoca que los pasajes de bus suban abruptamente de precio.

Atendiendo esa problemática, Caja Los Andes lanzó un atractivo beneficio con el cual se pueden encontrar pasajes de bus con hasta un 40% de descuento durante todo este mes de septiembre.

Pasajes de bus con hasta 40% de descuento

Descuentos en Pullman Bus

El primero de los convenios es con la empresa Pullman Bus, el cual funciona con distintos porcentajes de descuento según el día de la semana en que se utilice:

Martes y sábado: 40% de descuento .

. Lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo: 15% de descuento.

Descuentos en FlixBus

Otra alternativa es con la compañía FlixBus, la cual ofrece un 40% de descuento en compras online y en boleterías todos los días martes y sábados del mes.

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Para conocer todas las condiciones y la manera de acceder a estos descuentos en pasajes, te recomendamos dirigirte a la sección "Turismo y Tiempo Libre" del sitio web de Caja Los Andes (pincha aquí).

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