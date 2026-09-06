Pesar en el periodismo chileno: Muere querido rostro del histórico programa "Zoom Deportivo"

06 sept. 2026 - 21:14 hrs.

La noche de este domingo se confirmó el fallecimiento de Alejandro Machuca, periodista que participó en el histórico programa "Zoom Deportivo" de TVN.

La noticia fue confirmada en un primer momento por El Filtrador, medio que indicó que el comunicador, que estaba alejado hace años de la televisión, murió durante la noche del sábado producto de un coma diabético.

Posteriormente, el deceso también fue confirmado en una publicación de X (Twitter) por el periodista Álvaro Sanhueza, quien compartió con Machuca durante la cobertura del Mundial de Francia 98.

"No creo lo de Alejandro Machuca. Hablamos el 31 de julio. Me mandó audio y luego conversamos... Me contó que venía saliendo de la UTI y quería venir al hotel en Los Vilos. Estuvimos juntos en Francia 98. Me golpea la noticia. Fuimos contemporáneos en TVN", escribió Sanhueza.

La trayectoria de Alejandro Machuca

Machuca formó parte de "Zoom Deportivo" durante su época de oro, compartiendo con reconocidos rostros del periodismo deportivo como Sergio Livingstone, Pedro Carcuro o Fernando Solabarrieta.

Durante años, la abrupta salida de pantalla de Machuca el año 2000 se mantuvo en secreto y sirvió para generar una serie de especulaciones; sin embargo, en 2015 el periodista contó la verdadera razón en una entrevista con la Revista Sábado.

En dicha oportunidad, Machuca relató su vida de excesos debido a la repentina fama que consiguió en los años 90, cuestión que incluso le costó el quiebre de su primer matrimonio. Esto, además de otros factores, finalmente terminó con su salida de la televisión tras la cobertura de los Juegos Olímpicos de Sídney.

Instagram/Archivo TVN

"Cometí el error de tener una relación sentimental con alguien de mi área, pero esa fue la gota que rebalsó el vaso. No me dieron razones específicas, pero se me acababa el contrato y se sumaron varios factores. De alguna manera estaba marcado", contó.

"No hice nada público que me pusiera en evidencia, nadie me pilló en nada, pero se sumó todo. Yo, de picado, culpé a Michael (Müller), porque estaba enojado. Pero la responsabilidad de mi salida fue mía: cavé mi propia tumba", reconoció en la entrevista que otorgó a la revista de El Mercurio.

Tras alejarse del medio, el periodista encontró una nueva oportunidad cubriendo el Rally Mobil y estabilizó su vida personal al encontrar una nueva pareja y convertirse en padre nuevamente el año 2001. Luego de esto, su vida profesional continuó como asesor comunicacional y en el área de las capacitaciones.

Según informaron sus familiares, los restos de Alejandro Machuca están siendo velados en la Capilla Número 1 del Cementerio Católico.

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