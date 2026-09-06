"Escena realmente trágica": Confirman cinco fallecidos en accidente de avión de carga que se salió de la pista en Miami

06 sept. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista tras aterrizar el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, chocó contra varios vehículos y se incendió, según informaron las autoridades.

Confirman cinco fallecidos en accidente aéreo

El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo a los periodistas que, además de las cinco víctimas mortales, tres personas fueron trasladadas a centros de traumatología "en estado crítico" y otras dos fueron atendidas en un hospital local.

"El avión golpeó un par de vehículos", lo que dejó "un par de víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos, así que comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico", señaló Jadallah.

El jefe de bomberos no aclaró si el piloto o el copiloto sobrevivieron, y los funcionarios se negaron a responder preguntas después de hacer breves declaraciones.

En videos se vio un denso humo saliendo del Boeing 767-300 que había llegado alrededor de las 14:00 horas (15:00 horas en Chile) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

"Escena realmente trágica"

"En total llegaron 60 unidades de bomberos, casi 200 hombres y mujeres de Rescate de Bomberos de Miami-Dade para iniciar la búsqueda y rescate propiamente dicha y las labores de extinción", agregó Jadallah.

"La causa exacta del incidente será determinada por la FAA y la NTSB", añadió en referencia a las autoridades federales de seguridad y supervisión de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El aeropuerto cerró todas las pistas y calles de rodaje debido al accidente y publicó el domingo por la tarde en su sitio web una actualización para los viajeros, en la que indicó que debían consultar directamente con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo a los periodistas el domingo que sus agentes se encontraron con una "escena realmente trágica", pero que "no hay ninguna amenaza aparente para la seguridad pública".

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