Michelle Carvalho revela gran meta personal y recibe múltiples felicitaciones: "Vamos que se puede"

06 sept. 2026 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

Michelle Carvalho deslumbró a sus seguidores de Instagram mostrando un proceso personal que ha experimentado en el último tiempo. La modelo publicó una fotografía mientras subía el cerro San Cristóbal y contó que se siente orgullosa de los cambios que ha ido notando en su cuerpo.

"BAJÉ 10 KILOS. Lo que hace unos meses parecía imposible de a poco se ha ido transformando en una realidad de la que estoy muy orgullosa y motivada", escribió.

La modelo también adelantó que espera continuar con el proceso en el futuro: "Me quedan 20 todavía, vamos que se puede", expresó.

Hasta Evelyn Matthei reaccionó al cambio de Michelle

Carvalho contó que subió el cerro San Cristóbal y que disfrutó especialmente de la experiencia, por lo que considera repetirla: "El 'finde' subí el cerro con unas amigas y lo pude hacer perfecto, además, encontré que fue un panorama que me gustó un montón", relató.

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"Para algunos puede parecer poco, pero realmente en el día a día los cambios se notan, la ropa va quedando más grande y las facciones del rostro se van transformando", agregó.

Tras compartir la publicación, varias figuras públicas reaccionaron al registro. Entre ellas, Melina Noto, modelo y pareja de Pangal Andrade, le comentó: "Me encanta! Cuando quieras hacemos cerrito por acá". Incluso, la excandidata a la presidencia, Evelyn Matthei, también respondió al mensaje y le escribió: "Estoy segura que inspiras a muchas mujeres".