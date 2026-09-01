"Estoy muy orgullosa y motivada": Michelle Carvalho revela un cambio personal y sorprende a sus seguidores
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Michelle Carvalho deslumbró a sus seguidores de Instagram mostrando un proceso personal que ha experimentado en el último tiempo. La modelo publicó una fotografía mientras subía el cerro San Cristóbal y contó que se siente orgullosa de los cambios que ha ido notando en su cuerpo.
"BAJÉ 10 KILOS. Lo que hace unos meses parecía imposible de a poco se ha ido transformando en una realidad de la que estoy muy orgullosa y motivada", escribió.
La modelo también adelantó que espera continuar con el proceso en el futuro: "Me quedan 20 todavía, vamos que se puede", expresó.Ir a la siguiente nota
Hasta Evelyn Matthei reaccionó al cambio de Michelle
Carvalho contó que subió el cerro San Cristóbal y que disfrutó especialmente de la experiencia, por lo que considera repetirla: "El 'finde' subí el cerro con unas amigas y lo pude hacer perfecto, además, encontré que fue un panorama que me gustó un montón", relató.
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"Para algunos puede parecer poco pero realmente en el día a día los cambios se notan, la ropa va quedando más grande y las facciones del rostro se van transformando", agregó.
Tras compartir la publicación, varias figuras públicas reaccionaron al registro. Entre ellas, Melina Noto, modelo y pareja de Pangal Andrade, le comentó: "Me encanta! Cuando quieras hacemos cerrito por acá". Incluso, la excandidata a la presidencia, Evelyn Matthei, también respondió al mensaje y le escribió: "Estoy segura que inspiras a muchas mujeres".
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