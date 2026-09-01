Puma busca trabajadores: Estas son las vacantes disponibles

01 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Puma, reconocida empresa de venta de ropa, calzado y accesorios deportivos, abrió nuevas ofertas de trabajo para fortalecer sus equipos en diversos locales.

La marca de origen alemán cuenta con una amplia presencia a nivel nacional, con tiendas y outlets en 13 regiones del país.

En esta oportunidad, las vacantes se concentran principalmente en cargos de vendedores, cajeros y bodegueros, con puestos presenciales y en modalidad Full Time y Part Time.

Qué trabajos se ofrecen y dónde

En esta oportunidad, Puma cuenta con 87 ofertas laborales.

Algunas de ellas son las siguientes:

Cajero/a – PUMA Outlet Vivo Chillán, Chillán (Full Time)

– PUMA Outlet Vivo Chillán, Chillán (Full Time) Vendedor – PUMA Plaza Vespucio, La Florida (Full Time y Part Time)

– PUMA Plaza Vespucio, La Florida (Full Time y Part Time) Cajero/a Part Time – PUMA Plaza Vespucio, La Florida

– PUMA Plaza Vespucio, La Florida Bodeguero – PUMA Outlet Easton Temuco, Temuco (Full Time y Part Time)

– PUMA Outlet Easton Temuco, Temuco (Full Time y Part Time) Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Vivo Imperio, Santiago

– PUMA Outlet Vivo Imperio, Santiago Vendedor Part Time – PUMA Outlet Mirador Biobío, Talcahuano

– PUMA Outlet Mirador Biobío, Talcahuano Vendedor Full Time – PUMA Arauco Chillán, Chillán

– PUMA Arauco Chillán, Chillán Bodeguero Part Time – PUMA Outlet Viña Park, Viña del Mar

– PUMA Outlet Viña Park, Viña del Mar Vendedor Part Time – PUMA Outlet Chillán, Chillán (Part Time y Full Time)

– PUMA Outlet Chillán, Chillán (Part Time y Full Time) Vendedor Full Time – PUMA Easton Outlet, Quilicura (Full Time y Part Time)

– PUMA Easton Outlet, Quilicura (Full Time y Part Time) Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Núcleo, Puente Alto

– PUMA Outlet Núcleo, Puente Alto Cajero Part Time – PUMA Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta

– PUMA Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta Bodeguero Full Time – PUMA Outlet Núcleo, Puente Alto

– PUMA Outlet Núcleo, Puente Alto Bodeguero Part Time – PUMA Outlet Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta

– PUMA Outlet Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta Cajero Full Time – PUMA Outlet Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta

– PUMA Outlet Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Vivo Chillán, Chillán

Para revisar todas las ofertas disponibles, haz click aquí.

¿Cómo puedo postular?

Las postulaciones están disponibles a través de la plataforma Laborum.

Una vez dentro de la plataforma, deberás ingresar o crear una cuenta, para luego rellenar los datos que cada oferta solicita.

Todo sobre Ofertas Laborales