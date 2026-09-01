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Puma busca trabajadores: Estas son las vacantes disponibles

¿Qué pasó?

Puma, reconocida empresa de venta de ropa, calzado y accesorios deportivos, abrió nuevas ofertas de trabajo para fortalecer sus equipos en diversos locales.

La marca de origen alemán cuenta con una amplia presencia a nivel nacional, con tiendas y outlets en 13 regiones del país.

En esta oportunidad, las vacantes se concentran principalmente en cargos de vendedores, cajeros y bodegueros, con puestos presenciales y en modalidad Full Time y Part Time.

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Qué trabajos se ofrecen y dónde

En esta oportunidad, Puma cuenta con 87 ofertas laborales.

Algunas de ellas son las siguientes: 

  • Cajero/a – PUMA Outlet Vivo Chillán, Chillán (Full Time)
  • Vendedor – PUMA Plaza Vespucio, La Florida (Full Time y Part Time)
  • Cajero/a Part Time – PUMA Plaza Vespucio, La Florida
  • Bodeguero  – PUMA Outlet Easton Temuco, Temuco (Full Time y Part Time)
  • Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Vivo Imperio, Santiago
  • Vendedor Part Time – PUMA Outlet Mirador Biobío, Talcahuano
  • Vendedor Full Time – PUMA Arauco Chillán, Chillán
  • Bodeguero Part Time – PUMA Outlet Viña Park, Viña del Mar
  • Vendedor Part Time – PUMA Outlet Chillán, Chillán (Part Time y Full Time) 
  • Vendedor Full Time – PUMA Easton Outlet, Quilicura (Full Time y Part Time)
  • Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Núcleo, Puente Alto
  • Cajero Part Time – PUMA Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta
  • Bodeguero Full Time – PUMA Outlet Núcleo, Puente Alto
  • Bodeguero Part Time – PUMA Outlet Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta
  • Cajero Full Time – PUMA Outlet Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta
  • Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Vivo Chillán, Chillán

Para revisar todas las ofertas disponibles, haz click aquí.

¿Cómo puedo postular?

Las postulaciones están disponibles a través de la plataforma Laborum.

Lo más visto de Dato útil

Una vez dentro de la plataforma, deberás ingresar o crear una cuenta, para luego rellenar los datos que cada oferta solicita.

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