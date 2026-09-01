Puma busca trabajadores: Estas son las vacantes disponibles
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Puma, reconocida empresa de venta de ropa, calzado y accesorios deportivos, abrió nuevas ofertas de trabajo para fortalecer sus equipos en diversos locales.
La marca de origen alemán cuenta con una amplia presencia a nivel nacional, con tiendas y outlets en 13 regiones del país.
En esta oportunidad, las vacantes se concentran principalmente en cargos de vendedores, cajeros y bodegueros, con puestos presenciales y en modalidad Full Time y Part Time.Ir a la siguiente nota
Qué trabajos se ofrecen y dónde
En esta oportunidad, Puma cuenta con 87 ofertas laborales.
Algunas de ellas son las siguientes:
- Cajero/a – PUMA Outlet Vivo Chillán, Chillán (Full Time)
- Vendedor – PUMA Plaza Vespucio, La Florida (Full Time y Part Time)
- Cajero/a Part Time – PUMA Plaza Vespucio, La Florida
- Bodeguero – PUMA Outlet Easton Temuco, Temuco (Full Time y Part Time)
- Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Vivo Imperio, Santiago
- Vendedor Part Time – PUMA Outlet Mirador Biobío, Talcahuano
- Vendedor Full Time – PUMA Arauco Chillán, Chillán
- Bodeguero Part Time – PUMA Outlet Viña Park, Viña del Mar
- Vendedor Part Time – PUMA Outlet Chillán, Chillán (Part Time y Full Time)
- Vendedor Full Time – PUMA Easton Outlet, Quilicura (Full Time y Part Time)
- Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Núcleo, Puente Alto
- Cajero Part Time – PUMA Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta
- Bodeguero Full Time – PUMA Outlet Núcleo, Puente Alto
- Bodeguero Part Time – PUMA Outlet Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta
- Cajero Full Time – PUMA Outlet Espacio Urbano Antofagasta, Antofagasta
- Cajero/a Part Time – PUMA Outlet Vivo Chillán, Chillán
Para revisar todas las ofertas disponibles, haz click aquí.
¿Cómo puedo postular?
Las postulaciones están disponibles a través de la plataforma Laborum.
Una vez dentro de la plataforma, deberás ingresar o crear una cuenta, para luego rellenar los datos que cada oferta solicita.
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