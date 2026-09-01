Comienzan pagos del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: Revisa la fecha que te corresponde

01 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Este martes comenzó el mes de septiembre y eso significa que las Fiestas Patrias, una de las celebraciones más esperadas del país, están prácticamente a la vuelta de la esquina.

Si bien estos festejos, que se extenderán por tres días, suponen un mayor gasto para el bolsillo, el Estado entrega un alivio económico a algunas personas mediante el pago del aguinaldo dieciochero.

Los dos grupos a los que se les entrega este beneficio son los funcionarios públicos y los pensionados. Estos últimos recibirán este año un monto base de $25.280, a los que se les puede sumar $12.969 por cada carga familiar acreditada.

¿Quiénes reciben el aguinaldo para pensionados?

El aguinaldo de Fiestas Patrias para jubilados lo pueden recibir todos quienes al 31 de agosto reciban una pensión de:

Instituto de Previsión Social (IPS) : Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

: Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad. Una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social .

. Instituto de Seguridad Laboral (ISL) .

. Leyes de exonerados políticos (Ley Nº 19.234).

(Ley Nº 19.234). Mutualidades de Empleadores (Ley Nº 16.744).

(Ley Nº 16.744). Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

(Dipreca) y (Capredena). Reparación : Ley Valech y Ley Rettig.

: Ley Valech y Ley Rettig. Una AFP o compañías de seguro (siempre y cuando recibas PGU), o el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Además, podrán optar a los $12.969 si tienen cargas debidamente acreditadas al 31 de agosto.

¿Cuál es la fecha de pago?

En definitiva, no existe una fecha de pago única para el aguinaldo, ya que la entrega de este dinero extra se realiza junto con el pago habitual de la pensión de septiembre.

Sin embargo, lo único que está claro es que el Instituto de Previsión Social (IPS) generó todas las acciones necesarias para que este pago se realice antes del 18 de septiembre.

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