Aumenta la PGU desde este 1 de septiembre: ¿A quiénes les sube el monto?

01 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Tal como estaba establecido en la Reforma de Pensiones aprobada en el Gobierno anterior, este martes 1 de septiembre la Pensión Garantizada Universal (PGU) incorporó nuevos beneficiarios a su "monto aumentado" de $250.275.

Este beneficio económico, que corresponde al "pilar estatal" del sistema previsional chileno, se entrega a los jubilados del 90% más vulnerable del país y, debido a la mencionada reforma, cuenta actualmente con dos montos diferenciados.

De forma general, el IPS otorga mensualmente un pago de $231.732 y, desde septiembre del año pasado, la "PGU Aumentada" de $250.275 para las personas de 82 años o más, siendo este último beneficio el que desde hoy también se asignó a un nuevo grupo etario.

¿A quiénes les sube la PGU desde este martes?

La reforma estableció que todos los jubilados del país van a recibir la PGU de $250.000 (más las variaciones del IPC que correspondan), pero esto se implementará de forma gradual para no afectar las finanzas públicas.

Considerando todo esto, el cronograma de gradualidad señala que a partir de este martes 1 de septiembre de 2026 la "PGU Aumentada" también se comienza a pagar a los pensionados de 75 o más años.

Finalmente, el calendario establece que en septiembre de 2027 el pago aumentado de la PGU llegará a todos los jubilados desde los 65 años en adelante.

¿Cómo puedo acceder a la PGU?

Para acceder a la PGU debes haber cumplido los 65 años; sin embargo, para facilitar su entrega, puedes iniciar el trámite desde los 64 años y 9 meses.

Dentro de los requisitos está no pertenecer al 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), además de acreditar residencia en territorio chileno no inferior a 20 años desde que cumpliste 20 años y, a la vez, un período no inferior a cuatro años durante los cinco años previos a la solicitud.

El monto de la PGU a percibir depende de la pensión base que se reciba:

Hasta $789.139: PGU de $231.732 o $250.275 .

. Entre $789.139 y $1.252.602: PGU de monto variable .

. A partir de $1.252.602: no tienes derecho a PGU.

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