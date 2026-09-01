Balacera terminó con un hombre muerto en San Ramón: Testigo habría visto huir a dos personas

01 sept. 2026 - 06:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 45 años murió tras recibir un impacto balístico en el tórax durante la madrugada en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana. El hecho es investigado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja para establecer la dinámica del homicidio y dar con los responsables.

El crimen ocurrió cerca de las 3:00 de la madrugada, en el sector de calle Riquelme, entre Almirante Latorre y Tucán Norte. De acuerdo con los antecedentes recopilados, personal policial recibió un llamado de vecinos que alertaban sobre una persona lesionada por un disparo.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron a la víctima, quien presentaba una herida por impacto balístico a la altura del tórax y se encontraba sin signos vitales. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó a efectivos de la PDI para realizar las diligencias correspondientes.

Desde la Fiscalía precisaron que la posibilidad de un robo no ha sido descartada preliminarmente y continúa siendo una de las líneas investigativas.

Testigo escuchó seis disparos

Uno de los antecedentes clave de la investigación corresponde al relato de un testigo presencial, quien habría escuchado aproximadamente seis disparos y posteriormente habría visto huir a dos personas del lugar.

"Precisamente, hay un testigo presencial, el cual escucha seis disparos aproximadamente a eso de las tres de la mañana y ve huir a dos personas. Hasta el momento seguimos indagando con respecto a cualquier tipo de alternativa que nos permita dilucidar lo que sucedió en este momento", dijo el comisario Manuel Urrutia, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

Mientras continúan las diligencias, efectivos de la PDI trabajan en el sitio del suceso para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de quienes habrían huido del lugar. En tanto, el Servicio Médico Legal (SML) llegó hasta el sector para realizar el retiro del cuerpo de la víctima.