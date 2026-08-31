"Se duplica": Jaime Leyton anticipa mayor probabilidad de lluvia para estas Fiestas Patrias en Santiago

31 ag. 2026 - 21:19 hrs.

¿Qué pasó?

Quedan poco más de dos semanas para las Fiestas Patrias y ya aparece una de las preguntas habituales para quienes planean celebrar al aire libre: ¿habrá lluvia en la semana del 18 de septiembre?

Todavía no existe un pronóstico que permita confirmar qué ocurrirá ese día. Sin embargo, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que hay antecedentes que apuntan a una mayor posibilidad de precipitaciones durante la semana de Fiestas Patrias, especialmente entre el 15 y el 20 de septiembre.

¿Qué pasará durante los primeros días de septiembre?

El escenario más cercano será distinto. Tras una semana marcada por condiciones inestables en Santiago y la zona central, se espera un periodo con características más primaverales.

“A diferencia de lo que fue el término del domingo, la semana hasta el 30 de agosto fue extremadamente inestable, no solamente Santiago, sino que era parte de la zona central, como ya lo describíamos, esta semana va a ser más primaveral, y va a ser primaveral hasta el 14 de septiembre”, explicó Leyton.

La situación comienza a cambiar al avanzar hacia la segunda mitad del mes. Según el meteorólogo, los días 17, 18 y 19 de septiembre tienen estadísticamente una probabilidad de 24% de registrar precipitaciones en Santiago, considerando los años Niño, neutros y La Niña.

En otras palabras, bajo ese registro, aproximadamente uno de cada cuatro años presenta lluvia en alguno de esos tres días.

El escenario que podría darse para Fiestas Patrias

A esa estadística se suman las condiciones que actualmente se observan para después del 15 de septiembre. El experto explicó que existe un centro de baja presión frente a la zona centro-sur, con una tendencia de desplazamiento hacia el norte, lo que podría llevarlo hacia la zona central.

Al considerar estos antecedentes y la disponibilidad de vapor de agua en el océano Pacífico, el meteorólogo estima que la posibilidad de precipitaciones sería superior a la referencia estadística habitual.

“La probabilidad, yo creo que al menos es de un 40%, es decir, se duplica por la enorme cantidad de vapor de agua disponible que hay, no solamente del Pacífico intratropical, sino que frente a la zona central y centro sur del océano Pacífico”, señaló.

De esta manera, la proyección apunta a una mayor posibilidad de precipitaciones entre el 15 y el 20 de septiembre, pero no permite confirmar que necesariamente lloverá el 18.

Una fecha que todavía puede cambiar

Por ahora, quienes tengan actividades al aire libre deberán considerar este escenario como una posibilidad y no como un pronóstico definitivo. La información podrá ser más precisa a medida que se acerque la fecha.

“Nadie va a poder decir 'nos sorprendió la lluvia' porque lo venimos anunciando en términos generales desde abril la mayor probabilidad, y ahora estamos diciendo que hay muchos antecedentes para decir que entre el 17, más bien dicho, entre el 15 y el 20 está esta probabilidad mayor de precipitación”, sostuvo.