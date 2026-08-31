Accidente en Providencia deja a peatón en riesgo vital: Detienen a conductor que giró desde tercera fila

31 ag. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito registrado durante la tarde de este lunes en la intersección de avenida Providencia con Guardia Vieja dejó a un peatón de 31 años en riesgo vital. El hecho derivó en la detención del conductor responsable, quien realizó una maniobra imprudente al virar desde una pista no habilitada, lo que provocó un choque por proyección que terminó afectando al transeúnte.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el siniestro ocurrió cuando un automóvil realizó un giro indebido hacia Guardia Vieja desde la tercera pista de circulación. Esta acción provocó la colisión contra un segundo vehículo que transitaba por el sector, el cual salió proyectado producto del impacto y terminó atropellando al peatón de nacionalidad extranjera, quien se encontraba en la esquina esperando el cruce.

Detención del responsable y estado de la víctima

Tras el atropello, la víctima sufrió heridas de extrema gravedad, por lo que debió ser trasladada de urgencia hasta la Clínica Indisa. Según confirmó la capitana Jessica González, de la 19.ª Comisaría de Providencia, el hombre "se encuentra en riesgo vital (...) fue trasladado rápidamente para darle la primera atención médica de urgencia producto de sus lesiones".

Respecto a las responsabilidades penales, la vocera policial ratificó la detención del primer automovilista: "El conductor que efectuó la maniobra de viraje de forma errónea desde la tercera pista de circulación hacia Guardia Vieja está en calidad de detenido". Por su parte, la situación del segundo conductor involucrado quedó a la espera de las instrucciones del Ministerio Público, al determinarse de manera preliminar que no tendría mayor responsabilidad al ser colisionado por la maniobra del detenido.

Peritajes de la SIAT y desvíos de tránsito

Por orden de la Fiscalía, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo del trabajo en el sitio del suceso, realizando pruebas de alcoholemia a los involucrados y revisando el funcionamiento de los semáforos del cruce.

En tanto, el procedimiento policial generó una fuerte congestión vehicular en la comuna. Según reportó TransporteInforma, las diligencias obligaron a mantener cerrada la calle Guardia Vieja entre avenida Providencia y Nueva Providencia, además de aplicar desvíos para el tránsito que se desplazaba por la arteria principal al poniente. Cerca de las 19:30 horas, Carabineros comenzó a habilitar de forma paulatina las pistas de buses para normalizar el flujo en la zona.