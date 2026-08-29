Crimen de carabinero en Renca: identifican a los autores materiales y detienen a tres personas vinculadas a la banda

29 ag. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros fue asesinado durante la noche del pasado jueves 27 de agosto, en medio de un presunto intento de encerrona en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Durante el atraco, la banda atacó a disparos al funcionario, y al menos uno de los proyectiles habría impactado en su cabeza.

Tras las diligencias realizadas por el Departamento OS9 de Carabineros, la Fiscalía ECOH y las distintas unidades investigativas de la institución, se logró identificar plenamente a los tres autores materiales del crimen. Así lo confirmó el teniente coronel Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9, quien señaló que además se ha realizado “un sinnúmero de allanamientos” y se ha detenido a sujetos que habrían colaborado con el grupo delictual.

Bozo indicó que los tres responsables serán buscados con apoyo de la ciudadanía, ya que “vamos a difundir sus identidades para pedir a la ciudadanía que nos colabore y nos entregue información referente al paradero de estas personas que están plenamente identificadas”. Los sujetos, además, cuentan con alerta azul de Interpol.

En paralelo, tres personas han sido detenidas, todas vinculadas al grupo criminal, pero ninguna corresponde a los tres autores materiales del homicidio. Uno de los detenidos quedó en prisión preventiva, mientras que para los otros dos se amplió la detención hasta este jueves, cuando se realizará la audiencia de formalización.

Entre las diligencias, el jefe del OS9 detalló que durante la jornada anterior “detuvimos en la vía pública e incautamos ya el arma homicida junto con un familiar de los blancos situados como autores materiales y también hemos detenido al autor de la quema del vehículo que participa en el hecho”.

La investigación también busca establecer el rol de otras personas que habrían prestado apoyo a la banda. “No solamente vamos a detener y perseguir a los autores materiales del hecho; también estamos persiguiendo y deteniendo a todas estas personas que están prestándole cooperación a estos antisociales”, explicó Bozo. Según Carabineros, además de los tres autores materiales, existirían otros sujetos que ayudaron a inutilizar evidencia y prestar cobertura.

El fiscal Cristóbal Salazar, de la Fiscalía ECOH, sostuvo que “el contexto de cómo ocurrieron los hechos habla claramente de una organización criminal, la utilización de armas de fuego, el modus operandi”. De acuerdo con Carabineros, los sujetos buscados cuentan con antecedentes por delitos violentos, porte de armas de fuego y robo, y serían todos chilenos.