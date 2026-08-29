Sueldos de casi $2 millones: Carabineros abre 30 vacantes para personal civil

29 ag. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar 30 civiles a distintas áreas de la institución. Las ofertas están disponibles en siete regiones del país y contemplan remuneraciones que van desde $628.198 hasta $1.820.539, dependiendo del cargo.

Las postulaciones comenzaron el 21 de agosto y estarán abiertas hasta el domingo 6 de septiembre de 2026. La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos y personas interesadas en desempeñarse en funciones administrativas y de apoyo.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

El proceso, impulsado por el Departamento de Personal Civil de Carabineros, contempla puestos en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.

Entre los cargos profesionales disponibles se encuentran ingeniero en control de gestión, gestor de bienes raíces, kinesiólogo, higienista ocupacional y kinesiólogo ergónomo, algunos de los cuales ofrecen remuneraciones de hasta $1.820.539.

Carabineros de Chile

La convocatoria también incluye cargos técnicos como auxiliar de párvulos, dibujante técnico, técnico contador, técnico cocinero, técnico eléctrico y técnico mecánico.

A estos se suman puestos de carácter administrativo y de apoyo, entre ellos administrativo, archivero, ecónomo, estafeta, telefonista y auxiliar de servicios menores.

¿Cómo postular?

Los interesados deben revisar los requisitos específicos de cada cargo y realizar su postulación a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros de Chile, disponible en su sitio oficial.

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