Sueldos de casi $2 millones: Carabineros abre 30 vacantes para personal civil
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Carabineros abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar 30 civiles a distintas áreas de la institución. Las ofertas están disponibles en siete regiones del país y contemplan remuneraciones que van desde $628.198 hasta $1.820.539, dependiendo del cargo.
Las postulaciones comenzaron el 21 de agosto y estarán abiertas hasta el domingo 6 de septiembre de 2026. La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos y personas interesadas en desempeñarse en funciones administrativas y de apoyo.
¿Cuáles son los cargos disponibles?
El proceso, impulsado por el Departamento de Personal Civil de Carabineros, contempla puestos en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.Ir a la siguiente nota
Entre los cargos profesionales disponibles se encuentran ingeniero en control de gestión, gestor de bienes raíces, kinesiólogo, higienista ocupacional y kinesiólogo ergónomo, algunos de los cuales ofrecen remuneraciones de hasta $1.820.539.
La convocatoria también incluye cargos técnicos como auxiliar de párvulos, dibujante técnico, técnico contador, técnico cocinero, técnico eléctrico y técnico mecánico.
A estos se suman puestos de carácter administrativo y de apoyo, entre ellos administrativo, archivero, ecónomo, estafeta, telefonista y auxiliar de servicios menores.
¿Cómo postular?
Los interesados deben revisar los requisitos específicos de cada cargo y realizar su postulación a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros de Chile, disponible en su sitio oficial.
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