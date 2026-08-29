¿Cuáles son los requisitos para recibir el aguinaldo para pensionados en estas Fiestas Patrias?

29 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Los pensionados pueden recibir un aporte adicional en el mes de septiembre destinado a apoyar sus gastos durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Se trata precisamente del aguinaldo de Fiestas Patrias, beneficio que se entrega automáticamente junto con la pensión de septiembre a quienes cumplen las condiciones establecidas.

¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

Uno de los requisitos principales es estar pensionado al 31 de agosto de 2026. La condición debe cumplirse a esa fecha para acceder al beneficio.

Pueden recibirlo quienes sean beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo personas con PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez o Subsidio de Discapacidad.

También están contemplados pensionados de ex cajas de previsión, del Instituto de Seguridad Laboral, de las mutualidades de empleadores y de los sistemas de previsión de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, pueden acceder quienes reciben determinadas pensiones de reparación, como las correspondientes a la Ley Valech y Ley Rettig.

En el caso de las personas pensionadas mediante una AFP o compañía de seguros, también pueden tener derecho si reciben PGU, Aporte Previsional Solidario o una pensión mínima con Garantía Estatal.

¿Cuál es el monto que se entrega?

El monto base del aguinaldo para 2026 es de $25.280, cifra que aumenta en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de este año.

Si recibes Asignación Familiar por cargas que son beneficiarias de una pensión de sobrevivencia, solo tendrás derecho al aguinaldo como pensionada, no al adicional de $12.969. Solamente podrás recibir el aumento si tus cargas tienen una pensión de orfandad.

El beneficio se paga de manera automática junto con la pensión de septiembre, por lo que no es necesario realizar una postulación si se cumplen los requisitos.

Además, este aporte no está sujeto a descuentos y tampoco se considera tributable ni imponible para efectos de cotizaciones previsionales y de salud.

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