Aguinaldo Fiestas patrias Sector Público: ¿Cuándo se paga?

17 ag. 2026 - 09:00 hrs.

Con el mes de septiembre a la vuelta de la esquina, miles de funcionarios del Estado ya planifican los gastos de las Fiestas Patrias. Una de las dudas más recurrentes entre los trabajadores estatales es la fecha exacta de pago del tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026, beneficio legal regulado por la Ley 21.806.

De acuerdo con la normativa vigente y el calendario habitual, el abono de este aporte monetario no se realiza a fines de mes, sino que se liquida de forma anticipada junto con la remuneración mensual del funcionario durante los días previos a las festividades.

¿En qué fecha se deposita el aguinaldo?

Por regla general, el pago del aguinaldo para el sector público se concreta en los días previos a las Fiestas Patrias, por lo que debería efectuarse durante la semana del 14 de septiembre, de manera que los trabajadores cuenten con los recursos antes de las celebraciones.

El día exacto depende del calendario de pago asignado a cada repartición o servicio público: ministerios, hospitales, municipalidades y FF. AA., pero en todos los casos el depósito queda liberado previo al inicio del fin de semana festivo.

Los montos y tramos fijados para 2026

Cabe recordar que el valor del aguinaldo se calcula en base a la remuneración líquida recibida en agosto de 2026. Según los montos reajustados para este año, los tramos son los siguientes:

$91.682 : Para funcionarios cuyo sueldo líquido de agosto sea igual o inferior a $1.060.493.

: Para funcionarios cuyo sueldo líquido de agosto sea igual o inferior a $1.060.493. $63.645: Para quienes tengan una renta líquida en agosto superior a $1.060.493.

¿Quiénes tienen derecho a recibirlo?

El beneficio contempla a todo el personal de planta y a contrata de la administración pública y descentralizada del Estado. Entre los beneficiados destacan los trabajadores de municipalidades, salud pública, Junji, Junaeb, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Poder Judicial y los distintos servicios públicos del país.

Todo sobre Fiestas Patrias