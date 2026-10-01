Por segundo año consecutivo: Universidad chilena fue elegida como la mejor de América Latina y el Cariba por el Ranking QS

01 oct. 2026 - 17:58 hrs.

La Pontificia Universidad Católica de Chile volvió a posicionarse como la mejor institución de educación superior de América Latina y el Caribe, por segundo año consecutivo, según el QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027.

La UC obtuvo el primer lugar regional con un puntaje global de 100, el máximo de la escala utilizada por la consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS). La institución recuperó el liderazgo en 2026, luego de haber encabezado el listado entre 2018 y 2023.

Los indicadores en que destacó la universidad

Entre sus principales fortalezas destaca la reputación entre empleadores, indicador en el que ocupa el primer lugar de la región, y la reputación académica, donde se ubica en el tercer puesto. Además, alcanza la sexta posición latinoamericana en Red Internacional de Investigación.

En la edición 2027, la universidad registró avances en cinco de los ocho indicadores evaluados. Su mayor progreso fue en la relación entre académicos y estudiantes, donde subió 11 posiciones hasta alcanzar el puesto 68 regional.



También avanzó en publicaciones por académico y citaciones por publicación. "Este resultado muestra avances en ámbitos que son fundamentales para nuestro Plan Estratégico", señaló el vicerrector académico de la UC, Mario Ponce, quien destacó especialmente la importancia de fortalecer las condiciones de aprendizaje y la relación entre estudiantes y académicos.

Productividad científica y formación académica

En investigación, la institución alcanzó 6,3 publicaciones normalizadas por académico, frente a una mediana regional de 1,1. Asimismo, registró 8,6 citaciones normalizadas por publicación, superando la mediana regional de 6,4.

Otro de los resultados destacados fue la formación de su cuerpo docente: el 92,7% de los académicos considerados por QS cuenta con doctorado, frente a una mediana regional de 26,7%.

Además, la universidad obtuvo 99,7 puntos en redes internacionales de investigación, consolidando su presencia entre las instituciones más conectadas de la región.

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