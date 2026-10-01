¿Habrá un alza de la PGU? La respuesta del Presidente Kast al presentar el Presupuesto 2027

01 oct. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast abordó la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante la presentación del Presupuesto 2027, instancia en la que destacó los recursos contemplados para este beneficio.

En su intervención, el Mandatario incluyó a la PGU dentro de las medidas vinculadas a la protección de los beneficios sociales y entregó detalles sobre los recursos considerados para el próximo periodo.

¿Qué dijo Kast sobre la PGU?

“La cuarta prioridad es proteger los beneficios sociales. Durante meses se dijo que poner orden en las cuentas significaría quitarles beneficios a las familias. Este presupuesto demuestra lo contrario", señaló.

"La Pensión Garantizada Universal tendrá 7 billones de pesos para más de 2,2 millones de personas mayores. Son hombres y mujeres que levantaron este país con su trabajo, que criaron a sus hijos y que hoy merecen algo muy simple, saber que a fin de mes su pensión va a estar ahí, sin letra chica”, sostuvo.

El presidente también abordó otros beneficios sociales y áreas contempladas en el Presupuesto, entre ellas educación, donde señaló que se consideran 17,3 billones de pesos.

“Por otra parte, la educación es una de las mayores inversiones de este presupuesto, 17,3 billones de pesos, el segundo presupuesto más grande del Estado y solo superado por salud”, cerró.