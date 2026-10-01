Ministra Wulf valora prioridad de la niñez en Presupuesto 2027: "Es una muy buena noticia para el país"

01 oct. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró que la niñez sea una de las prioridades del proyecto de Presupuesto 2027, iniciativa que contempla recursos por 2,5 billones de pesos para este ámbito, según lo anunciado por el Gobierno.

En el programa "Ahora Es Cuando", de Radio Infinita, la secretaria de Estado destacó que el aumento de recursos permitirá reforzar políticas destinadas a la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes.

Foco en la prevención

"Es una muy buena noticia para el país que esta sea una de las prioridades del Gobierno", sostuvo Wulf al valorar el alza de 4,1% del presupuesto en materia de niñez en comparación con este año.

La ministra planteó que uno de los principales objetivos es intervenir antes de que los niños lleguen al sistema de protección, especialmente en familias que enfrentan situaciones de pobreza o vulnerabilidad.

"Quienes estamos trabajando en la política social sabemos que esta es una deuda que tiene el Estado de Chile de poder invertir más para poder poner en el centro las necesidades que tienen las familias chilenas", afirmó.

En esa línea, Wulf explicó que el presupuesto contempla fortalecer programas como las Oficinas Locales de la Niñez y Chile Crece Contigo, además de las iniciativas impulsadas por el Gobierno bajo los planes "Chile Cuida a los Niños" y "Crecer en Familia".

La propuesta de Presupuesto 2027 ingresó al Congreso el miércoles y deberá continuar ahora su tramitación legislativa.

Todo sobre Política