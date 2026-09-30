Cámara despacha a ley la reforma al sistema político: ¿Qué cambia para los partidos y candidatos independientes?

30 sept. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el informe de la Comisión Mixta de la reforma al sistema político, con 125 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, por lo que la iniciativa quedó despachada a ley.

El proyecto modifica distintas normas relacionadas con los partidos políticos, las candidaturas independientes y el funcionamiento de los comités parlamentarios, estableciendo nuevos requisitos para la creación y permanencia de las colectividades.

¿Qué cambia para los partidos políticos?

Uno de los principales cambios está relacionado con los requisitos para constituir un partido político. La reforma establece que deberán constituirse en al menos ocho regiones del país y contar con afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral usado en la última elección de diputados en cada una de ellas.

Los partidos que ya existen tendrán un plazo de 18 meses para cumplir con las nuevas exigencias de afiliación.

Otro de los cambios contempla modificaciones al financiamiento público de los partidos, estableciendo que podrán acceder a este mecanismo las colectividades que tengan representación parlamentaria.

¿Qué pasará con las candidaturas independientes?

La reforma también modifica las reglas para la inscripción de candidatos independientes. En las elecciones de diputados y senadores, las candidaturas independientes no podrán superar el 50% del total de candidatos que presente un partido o pacto.

Además, cambia la forma en que se calculan las firmas necesarias para que una candidatura independiente pueda inscribirse, tomando como referencia el padrón electoral completo y no solamente la participación registrada en la elección anterior.

Partidos deberán condenar sistemas totalitarios

Otro de los cambios incorporados durante la tramitación establece nuevas exigencias para las declaraciones de principios de los partidos políticos.

Estas deberán contemplar la condena al establecimiento de sistemas totalitarios y al uso de la violencia como método de acción política, además de expresar un compromiso con la probidad y la transparencia.

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