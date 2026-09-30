Nueva fuente de soda abre en histórica casona santiaguina: Tendrá días en que adultos mayores comerán gratis

30 sept. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Desayunos, completos, churrascos, lomitos y platos tradicionales chilenos serán parte de la propuesta de La Predilecta, nuevo espacio gastronómico que funcionará en una patrimonial casona ubicada en Los Tres Antonios 397, Ñuñoa, inmueble que cuenta con casi 100 años de historia.

La propuesta busca recuperar el estilo de las tradicionales fuentes de soda, con preparaciones reconocibles y un funcionamiento pensado para todos los días. La jornada comenzará a las 09:00 horas, con desayunos, café, huevos y sopaipillas recién hechas.

Al mediodía se incorporarán los sándwiches y platos de almuerzo, mientras que durante la tarde continuarán los completos, churrascos, lomitos y otras preparaciones de la carta. El servicio se extenderá hasta las 23:00 horas.

Una invitación para adultos mayores de Ñuñoa

Pero la apertura también contempla una iniciativa dirigida especialmente a los adultos mayores de la comuna. Todos los lunes de octubre y noviembre, entre las 13:00 y las 16:00 horas, las personas de 75 años o más de Ñuñoa serán invitadas a almorzar en La Predilecta, con una carta preparada especialmente para ellas.

“Queremos que La Predilecta tenga una relación real con el barrio y con las personas que han sido parte de Ñuñoa durante años. Durante octubre y noviembre, los lunes queremos invitarlas a nuestra mesa, prepararles un almuerzo y que esta vez la cuenta corra por nuestra parte”, explica Raúl Yáñez, dueño de La Predilecta.

La iniciativa se desarrollará durante estos meses y busca que los adultos mayores de la comuna también sean parte de los primeros meses de La Predilecta. La idea es generar un espacio donde distintas generaciones puedan encontrarse alrededor de una misma mesa.

La Predilecta forma parte de una nueva etapa de proyectos gastronómicos impulsados por Raúl Yáñez y su equipo, que actualmente también opera The Loft en Mercado Urbano Tobalaba y trabaja en el desarrollo de nuevos proyectos.