Camioneros descartan paralización por nueva alza del diésel, pero realizan dos peticiones "indeclinables" al Gobierno

30 sept. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

Los principales gremios de camioneros del país descartaron una paralización ante la nueva alza del diésel, pero realizaron al Gobierno dos peticiones que calificaron como "urgentes e indeclinables".

Dirigentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) se reunieron este miércoles con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, en una mesa de trabajo que continuará durante los próximos días.

La cita se produjo en la antesala de un nuevo ajuste en el precio de los combustibles, cuyos valores serán informados durante esta jornada de miércoles y comenzarán a regir este jueves 1 de octubre.

¿Cuáles son las dos peticiones de los camioneros?

En una declaración conjunta, los gremios manifestaron su "extrema preocupación" por las alzas del diésel y plantearon dos medidas en concreto, según publicó Emol.

La primera es implementar un "fuel surcharge", es decir, un mecanismo que permita ajustar automáticamente las tarifas que pagan las empresas por transportar sus productos cada vez que cambie el precio del diésel.

La segunda apunta a corregir lo que los camioneros califican como una distorsión tributaria asociada al Mepco, específicamente al denominado "impuesto específico negativo" del diésel. Según los gremios, este componente ha llegado a cerca de $100 y afecta su estructura de costos debido a que no pueden trasladarlo a sus tarifas ni solicitar la devolución de ese monto.

"Los gremios del transporte no estamos pidiendo subsidios, sino solo instrumentos técnicos que permitan corregir las fuertes distorsiones y vacíos que actualmente existen en la estructura de costos de los combustibles", señalaron.

Gobierno y camioneros continuarán trabajando

Tras la reunión, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, señaló que "como Gobierno, les propusimos reunirnos dentro de los próximos 15 días, en los cuales elaboraremos alguna propuesta para enfrentar el impuesto negativo", explicó.

Desde la CNTC, su presidente, Sergio Pérez, descartó que exista un ultimátum al Gobierno y aseguró que el objetivo es encontrar una solución.

El presidente de la CNDC, Juan Araya, también confirmó que, por ahora, no se contempla una paralización y que las conversaciones con el Ejecutivo continuarán la próxima semana. "Piensen que nosotros movemos el 93% de la carga en el país, por lo tanto, si nos quedamos en la casa, no hay transporte", afirmó.

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