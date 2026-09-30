EEUU negó visa a senador Daniel Núñez y quedó fuera de actividad en Nueva York

30 sept. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, no pudo viajar a Estados Unidos para participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP) que se desarrolló en Nueva York, en paralelo a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

La Embajada de Estados Unidos en Chile negó recientemente la visa que el parlamentario había solicitado para asistir al encuentro.

Núñez había sido designado como reemplazante del senador Francisco Huenchumilla (DC), quien desistió de participar por motivos personales. Finalmente, el cupo quedó en manos de la senadora Loreto Carvajal (PPD).

¿Por qué no le dieron la visa al senador Núñez?

El propio senador explicó a Radio Bío Bío que realizó las gestiones correspondientes para participar de la actividad, pero por temas administrativos no pudo recibir la visa.

"Hice las gestiones, lo que conllevó sacar mi pasaporte diplomático, que no lo había sacado, y hacer la solicitud de visa a Estados Unidos. El encargado de Relaciones Internacionales me dijo que por los plazos no había posibilidad de sacar esa visa y eso significó que yo no pude viajar", señaló Núñez.

El parlamentario agregó que esperaba que, debido a la realización de la Asamblea General de Naciones Unidas, se facilitaran los trámites de ingreso para las delegaciones que participarían de las actividades paralelas.

El episodio se produjo durante la visita del Presidente José Antonio Kast a Nueva York, donde participó en actividades vinculadas a la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque recientemente se dio a conocer la ausencia de Núñez.

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