Diputado Bassaletti y futuro de reforma de seguridad: "Creo que no va a prosperar un nuevo estado de excepción constitucional"

30 sept. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado independiente pro Partido Republicano, Enrique Bassaletti, abordó en Radio Infinita el futuro de la reforma de seguridad del Gobierno que busca modificar los estados de excepción constitucional, luego de que el Ejecutivo abriera la posibilidad de retirar la iniciativa.

A su juicio, el camino podría ser utilizar uno de los estados ya existentes y complementarlo con nuevas medidas.

¿Qué dijo Bassaletti?

“Yo creo que no va a prosperar un nuevo estado de excepción constitucional, y el mecanismo será, se me ocurre, identificar un estado que exista y poder complementarlo con las medidas”, sostuvo Bassaletti.

El parlamentario dijo que desde un inicio respaldó la propuesta del Ejecutivo, incluso la creación de un eventual nuevo estado de excepción.

“Yo entiendo que eso se va a discutir ahora para probablemente tomar otro estado de excepción constitucional, como puede ser estado de emergencia, puede estar en estado de sitio, y lo que fuera, y colocar allí medidas que sean más eficaces en el combate del crimen organizado”, afirmó.

Entre las herramientas que mencionó están las interceptaciones de comunicaciones en sectores donde exista presencia del crimen organizado y, ante situaciones de mayor gravedad, medidas especiales con apoyo de las Fuerzas Armadas. También sostuvo que Carabineros debería mantener un rol central en la gestión de estos estados de excepción.

La reunión en Cerro Castillo

Bassaletti también se refirió a la reunión del Presidente José Antonio Kast con los presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad de ambas cámaras. “Espero que se defina cuál es el camino, el instrumento para llevar a cabo lo que yo le digo”, señaló.

El diputado mencionó las propuestas que, según indicó, han planteado los senadores Andrés Longton y Arturo Squella, orientadas a modificar aspectos de la iniciativa relacionados con los plazos y los derechos constitucionales.