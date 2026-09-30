Tras tercer caso confirmado de sarampión: ¿Cuáles son los síntomas del virus?

30 sept. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

La confirmación del tercer caso de sarampión registrado en Chile durante 2026 mantiene las alertas epidemiológicas del Ministerio de Salud (Minsal) debido a la alta transmisibilidad de esta enfermedad.

El nuevo contagio fue detectado en la Región Metropolitana y corresponde a una paciente con antecedente reciente de viaje a Perú.

El sarampión es una enfermedad viral, aguda y altamente contagiosa, que puede afectar a personas de cualquier edad que no cuenten con inmunidad.

En Chile, los grupos con mayor riesgo incluyen a los niños pequeños que no han recibido las dos dosis de la vacuna, adultos nacidos entre 1971 y 1981 que podrían tener esquemas incompletos, personas no vacunadas, viajeros a zonas con brotes activos y quienes presentan enfermedades crónicas o inmunosupresión.

¿Cómo se transmite?

El virus se transmite principalmente por vía aérea, a través de gotitas expulsadas por una persona infectada al hablar, toser o estornudar. Además, puede permanecer activo y suspendido en el aire o sobre superficies contaminadas hasta por dos horas.

Una persona infectada puede transmitir el virus incluso cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido, por lo que identificar los primeros signos resulta relevante para evitar nuevos contagios.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Uno de los principales signos es la fiebre alta, sobre los 38°C, acompañada de síntomas respiratorios como tos y secreción nasal, además de ojos rojos o conjuntivitis.

También pueden aparecer pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas, conocidas como manchas de Koplik. El Minsal también identifica entre las manifestaciones posibles la intolerancia a la luz, dolor articular y aumento de los ganglios.

Posteriormente, aparece el característico sarpullido o exantema maculopapular, formado por manchas rojas que pueden ser planas o ligeramente elevadas.

El exantema suele comenzar en la cara y la parte superior del cuello, para luego extenderse hacia el tronco, los brazos y, finalmente, las piernas. Habitualmente, desaparece después de 5 a 6 días, siguiendo el mismo orden en que apareció.

¿Qué hacer ante síntomas?

El Minsal recomienda prestar especial atención a estos síntomas si la persona tuvo contacto con un caso de sarampión o viajó recientemente a un país donde existen brotes.

En esos casos, si aparece fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis o sarpullido, se debe llamar a Salud Responde al 600 360 7777 antes de acudir a un centro de salud y comunicar el antecedente de viaje o posible contacto.

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